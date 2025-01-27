РФС намерен предложить Мажичу новый контракт

Российский футбольный союз () готов предложить новый контракт главе департамента судейства и инспектирования сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, это произойдет в том случае, если серб согласится скорректировать некоторые методы своей работы.

Речь идет о заключениях ЭСК, которые вызывают много вопросов у клубов, и открытости Мажича в общении со СМИ.

Также отмечается, что РФС в целом доволен той работой, которую Мажич проделал на своем посту за последние полтора года.

В июне 2023 года Мажич подписал с РФС двухлетний контракт.

Мажич — в прошлом известный сербский арбитр. Он работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Он также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.