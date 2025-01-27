РФС намерен предложить Мажичу новый контракт

Милорад Мажич Фото: globallookpress.com
По данным источника, это произойдет в том случае, если серб согласится скорректировать некоторые методы своей работы.
Речь идет о заключениях ЭСК, которые вызывают много вопросов у клубов, и открытости Мажича в общении со СМИ.
Также отмечается, что РФС в целом доволен той работой, которую Мажич проделал на своем посту за последние полтора года.
В июне 2023 года Мажич подписал с РФС двухлетний контракт.
Мажич — в прошлом известный сербский арбитр. Он работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Он также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.