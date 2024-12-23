Президент РФС: Мы не всем довольны в работе Мажиче, но есть и положительная динамика

Президент Российского футбольного союза (РФС)высказался о работена посту руководителя департамента судейства и инспектирования.

Дюков рассказал, могут ли на переговоры о продлении контракта с Мажичем повлиять заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Абсолютно уверен, что если что‑то и было, то Милорад не имеет к этому отношения.

Мы видим результаты его работы. Считаем, что есть определенная положительная динамика.

Конечно, мы не всем довольны. Сейчас закончилась первая часть сезона, проводим анализ. После этого примем решение, собираемся ли продлить с ним контракт или нет.

Также нам важны желания и намерения самого Милорада», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

В июне 2023 года Мажич подписал с РФС двухлетний контракт.

Мажич — в прошлом известный сербский арбитр. Он работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Он также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.