Адиев: Я готов рассмотреть предложение из сборной Казахстана

Экс-главный тренер сборной Казахстанане исключает вероятности, что может снова вернуться в эту национальную команду.

«У меня никаких контактов не было с президентом федерации Казахстана. Готов ли рассмотреть предложение? Даже если мне поступает предложение со второй лиги, то я рассматриваю его.

Потому что я должен проявить уважение к тем людям, которые пришли ко мне с предложением. Поэтому если бы у меня было предложение от сборной Казахстана, конечно, я бы его рассмотрел, проявив тем самым уважение. Принять или не принять — уже совершенно другой вопрос», — сказал Адиев «СЭ».

Магомед Адиев был главным тренером Казахстана 2022 по 2024 год. При нем команда провела 21 матч, выиграла 11 раз, проиграла в девяти встречах и один раз сыграла вничью.

Сегодня, 27 января, стало известно об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.