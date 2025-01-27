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    Антон ЗиньковскийТрансферный дайджест. 21 — 27 января
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    Адиев: Я готов рассмотреть предложение из сборной Казахстана

    Футбол Сборная Казахстана
    Экс-главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев не исключает вероятности, что может снова вернуться в эту национальную команду.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «У меня никаких контактов не было с президентом федерации Казахстана. Готов ли рассмотреть предложение? Даже если мне поступает предложение со второй лиги, то я рассматриваю его.

    Потому что я должен проявить уважение к тем людям, которые пришли ко мне с предложением. Поэтому если бы у меня было предложение от сборной Казахстана, конечно, я бы его рассмотрел, проявив тем самым уважение. Принять или не принять — уже совершенно другой вопрос», — сказал Адиев «СЭ».

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    • Магомед Адиев был главным тренером Казахстана 2022 по 2024 год. При нем команда провела 21 матч, выиграла 11 раз, проиграла в девяти встречах и один раз сыграла вничью.

    Сегодня, 27 января, стало известно об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

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