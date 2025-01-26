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    «Эмполи» и «Болонья» не выявили победителя

    «Эмполи» — «Болонья»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Эмполи» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в рамках 22-го тура итальянской Серии А.

    Лоренцо Коломбо открывает счет
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    Лоренцо Коломбо открывает счет

    На 24-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара нападающего Лоренцо Коломбо.

    Гости смогли отыграться в конце первого тайма после гола Бенхамина Родригеса.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Болонья 1:1
    Голы: 1:0 Лоренцо Коломбо (24'), 1:1 Benjamin Dominguez (44') Эмполи: Девис Васкес, Саба Гогличидзе, Ардиан Исмайли, Маттиа Вити, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 82'), Альберто Грасси (Tino Anjorin, 72'), Лиам Хендерсон (Юссеф Мале, 58'), Якопо Фаццини, Эммануэль Гьяси, Себастьяно Эспозито, Лоренцо Коломбо (Маттиа Де Шильо, 83') Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис (Хуан Миранда, 76'), Джон Лукуми, Сэм Бёкема, Эмиль Хольм, Никола Моро (Льюис Фергюсон, 74'), Ремо Фройлер, Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро, 46'), Йенс Одгор (Джованни Фаббиан, 74'), Дан Ндой, Benjamin Dominguez (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 84') Предупреждения: Лиам Хендерсон (36'), Альберто Грасси (40'), Джузеппе Пеццелла (78')

    «Болонья» с 34 очками идет шестой в таблице Серии А. «Эмполи» (21) — 14-й.

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