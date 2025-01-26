«Эмполи» — «Болонья»: счет матча 1:1, обзор голов

Лоренцо Коломбо открывает счет Фото: globallookpress.com
На 24-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара нападающего Лоренцо Коломбо.
Гости смогли отыграться в конце первого тайма после гола Бенхамина Родригеса.
Футбол. Италия. Серия А
Эмполи — Болонья 1:1
Голы: 1:0 Лоренцо Коломбо (24'), 1:1 Benjamin Dominguez (44') Эмполи: Девис Васкес, Саба Гогличидзе, Ардиан Исмайли, Маттиа Вити, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 82'), Альберто Грасси (Tino Anjorin, 72'), Лиам Хендерсон (Юссеф Мале, 58'), Якопо Фаццини, Эммануэль Гьяси, Себастьяно Эспозито, Лоренцо Коломбо (Маттиа Де Шильо, 83') Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис (Хуан Миранда, 76'), Джон Лукуми, Сэм Бёкема, Эмиль Хольм, Никола Моро (Льюис Фергюсон, 74'), Ремо Фройлер, Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро, 46'), Йенс Одгор (Джованни Фаббиан, 74'), Дан Ндой, Benjamin Dominguez (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 84') Предупреждения: Лиам Хендерсон (36'), Альберто Грасси (40'), Джузеппе Пеццелла (78')
«Болонья» с 34 очками идет шестой в таблице Серии А. «Эмполи» (21) — 14-й.