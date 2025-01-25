Мареска: Мы прогрессируем и играем все лучше

Главный тренер «Челси»поддержал свою команду после неудачи в игре против «Манчестер Сити» (1:3).

«Игра началась для нас успешно. Мы забили первый гол и могли забить второй два или три раза. Тогда игра полностью изменилась бы. Но мы промахнулись.

Команда была в игре, но пропустила в последние минуты тайма. Второй гол изменил игру.

Роберт Санчес — первый, кто понимает, что нужно играть лучше. Он может стать лучше, работая усердно каждый день. Мы со всеми стараемся разговаривать.

Мы прогрессируем. Мы лучше, чем месяц или два назад. Такие ситуации закалят нас», — сказал итальянский специалист в эфире Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем туре «Челси» примет на своем поле «Вест Хэм». Сейчас команда опустилась на 6-е место в таблице АПЛ.