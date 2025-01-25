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    «Манчестер Сити» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси»

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    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Челси» в центральном матче 23-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 38 очков в 22-х матчах. «Горожане» одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, забив 44 гола и пропустив 29 мячей в свои ворота.

    В пяти последних матчах АПЛ «Манчестер Сити» заработал 11 очков, благодаря трем победам и двум ничьим. В крайнем туре команда Хосепа Гвардиолы не оставила шансов на выезде «Ипсвичу», забив в ворота новичка АПЛ шесть безответных мячей — 6:0.

    На этой неделе «Манчестер Сити» играл в гостях против «ПСЖ» в матче 7-го тура Лиги Чемпионов. «Горожане» вели со счетом 2:0 по ходу второго тайма, но в итоге проиграли, пропустив четыре мяча в оставшееся время — 2:4. Перед заключительным туром «Манчестер Сити» находится за пределами плей-офф на 25-м месте.

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    «Челси»

    «Челси» с 40 очками расположился на четвертом месте в таблице после 22-х туров. Лондонский клуб одержал 11 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, забив 44 гола и пропустив 27 мячей в свои ворота.

    Команда Энцо Марески не проигрывает в чемпионате три матча подряд — две ничьи и победа. С «Кристал Пэлас» (1:1) и «Борнмутом» (2:2) «синие» поделили очки, в то время как крайняя игра в «Вулверхэмптоном» сложилась для лондонцев куда удачнее — победа 3:1.

    В январе «Челси» также сыграл в 1/32 финала Кубка Англии против «Моркама». Подопечные Марески легко вышли в следующий раунд, разгромив соперника со счетом 5:0.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Манчестер Сити» обыграл соперника в гостях со счетом 2:0.

    В последних 10-ти встречах на счету «горожан» 8 побед и еще в двух случаях была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» с коэффициентом 1.85.

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