«Манчестер Сити» примет на своем поле «Челси» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 25 января и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам 22-х поединков английской Премьер-лиги находится вверху турнирной таблицы и борется за еврокубки.

Команда пребывает на пятой позиции и лишь на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), которую замыкает нынешний соперник, а шестой «Ньюкасл» уступает ей лишь по разнице мячей.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле потерпел поражение от ПСЖ (2:4), выигрывая 2:0 по ходу поединка.

Ранее в 22-м туре английской Премьер-лиги коллектив набрал максимум очков, когда также на выезде одержал разгромную победу над «Ипсвичем» с результатом 6:0.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Аке и Родри, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, их нынешний соперник также способен отобрать у них очки.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 17-ю голами.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» по итогам 22-х туров английской Премьер-лиги находится наверху турнирной таблицы и борется за выход в Лигу чемпионов.

Команда занимает четвертую позицию и только на два очка опережает нынешнего соперника, а также на четыре балла отстает от третьего в таблице от «Ноттингем Форест».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Премьер-лиги лондонцы на своем поле крупно обыграли «Вулверхэмптон» (3:1).

Ранее в 21-м туре национального первенства коллектив потерял очки, когда также в домашних стенах разошелся мировой с «Борнмутом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Палмер, Келлиман, Фернандес, Колуилл, Лавия, Бадиашиль, Фофана, дисквалифицирован — Мудрик.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Челси» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущие проблемы соперника.

Коул Палмер, который травмирован — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 14-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Манчестер Сити» выиграл

в пяти последних матчах «Манчестер Сити» забивали больше 3,5 голов

в четырех последних матчах «Челси» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 4.10, победа «Челси» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.80.

Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. Так было и в их восьми из девяти последних выездных поединков.

При этом в двух из трех последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Челси» не проиграет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.03