Манчестер Сити
Челси
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам 22-х поединков английской Премьер-лиги находится вверху турнирной таблицы и борется за еврокубки.
Команда пребывает на пятой позиции и лишь на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), которую замыкает нынешний соперник, а шестой «Ньюкасл» уступает ей лишь по разнице мячей.
Манчестер Сити — Челси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле потерпел поражение от ПСЖ (2:4), выигрывая 2:0 по ходу поединка.
Ранее в 22-м туре английской Премьер-лиги коллектив набрал максимум очков, когда также на выезде одержал разгромную победу над «Ипсвичем» с результатом 6:0.
Не сыграют: травмированы — Аке и Родри, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, их нынешний соперник также способен отобрать у них очки.
Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 17-ю голами.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» по итогам 22-х туров английской Премьер-лиги находится наверху турнирной таблицы и борется за выход в Лигу чемпионов.
Команда занимает четвертую позицию и только на два очка опережает нынешнего соперника, а также на четыре балла отстает от третьего в таблице от «Ноттингем Форест».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Премьер-лиги лондонцы на своем поле крупно обыграли «Вулверхэмптон» (3:1).
Ранее в 21-м туре национального первенства коллектив потерял очки, когда также в домашних стенах разошелся мировой с «Борнмутом» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Палмер, Келлиман, Фернандес, Колуилл, Лавия, Бадиашиль, Фофана, дисквалифицирован — Мудрик.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Челси» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Данная форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущие проблемы соперника.
Коул Палмер, который травмирован — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 14-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Манчестер Сити» выиграл
- в пяти последних матчах «Манчестер Сити» забивали больше 3,5 голов
- в четырех последних матчах «Челси» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 4.10, победа «Челси» — в 3.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.80.
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- 1.88Вулверхэмптон — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. Так было и в их восьми из девяти последних выездных поединков.
При этом в двух из трех последних матчей хозяева не выиграли.
Ставка: «Челси» не проиграет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Манчестер Сити».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.03