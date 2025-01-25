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    Победит ли «Манчестер Сити» «Челси»?

    «Манчестер Сити» — «Челси». Соперники борются за выход в топ-4, но кто выиграет эту дуэль? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.85

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Челси»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» примет на своем поле «Челси» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 25 января и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Января 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 20:30 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам 22-х поединков английской Премьер-лиги находится вверху турнирной таблицы и борется за еврокубки.

    Команда пребывает на пятой позиции и лишь на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), которую замыкает нынешний соперник, а шестой «Ньюкасл» уступает ей лишь по разнице мячей.

    Манчестер Сити — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле потерпел поражение от ПСЖ (2:4), выигрывая 2:0 по ходу поединка.

    Ранее в 22-м туре английской Премьер-лиги коллектив набрал максимум очков, когда также на выезде одержал разгромную победу над «Ипсвичем» с результатом 6:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Аке и Родри, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, их нынешний соперник также способен отобрать у них очки.

    Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 17-ю голами.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» по итогам 22-х туров английской Премьер-лиги находится наверху турнирной таблицы и борется за выход в Лигу чемпионов.

    Команда занимает четвертую позицию и только на два очка опережает нынешнего соперника, а также на четыре балла отстает от третьего в таблице от «Ноттингем Форест».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Премьер-лиги лондонцы на своем поле крупно обыграли «Вулверхэмптон» (3:1).

    Ранее в 21-м туре национального первенства коллектив потерял очки, когда также в домашних стенах разошелся мировой с «Борнмутом» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Палмер, Келлиман, Фернандес, Колуилл, Лавия, Бадиашиль, Фофана, дисквалифицирован — Мудрик.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Челси» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущие проблемы соперника.

    Коул Палмер, который травмирован — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 14-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Манчестер Сити» выиграл

    • в пяти последних матчах «Манчестер Сити» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех последних матчах «Челси» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 4.10, победа «Челси» — в 3.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.80.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. Так было и в их восьми из девяти последних выездных поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: «Челси» не проиграет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Манчестер Сити».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.03

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