Конте прокомментировал победу над «Ювентусом»

Главный тренер «Наполи»на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча против «Ювентуса» (2:1) в рамках 22-го тура чемпионата Италии.

«Это была отличная игра против отличной команды, которая еще не проигрывала. Работа окупается, мы должны быть довольны. Несмотря на проблемы, такие как травма Оливеры, благодаря силе команды нам удается преодолевать все трудности. Я слепо верю в своих парней.

Победы над "Аталантой" и "Ювентусом" придали нам самоуважения и уверенности. Я всегда говорил команде никогда не плакать и не жаловаться. Меня спрашивают, чего не хватает команде, но лидер думает о том, что у него есть, и о том, как улучшить то, что у него есть.

В прошлом году "Наполи" финишировал далеко позади "Интера", "Ювентуса" и других. Сегодня мы лидируем», — сказал Конте.

Календарь и таблица Серии А

После 22 туров «Наполи» идет первым в турнирной таблице с 53 очками.