Червиченко считает, что Селихов входит в топ-5 лучших вратарей РПЛ

Бывший президентвысказался об уходе вратаряиз московской команды.

«Он может в перерыве к кому-то присоединиться, пройти полноценные сборы и, наверное, показывать хорошую игру в воротах.

Я не знаю, какие шансы у него заиграть в первой восьмёрке РПЛ, у него травмы были. Не знаю, насколько они серьёзные, тут всё зависит от его физического состояния. С мастерством всё в порядке, это вратарь, который входит в топ-5 лучших наших вратарей РПЛ. Вопрос стоит в кондициях и уверенности. Мне кажется, у Селихова с этим всё в порядке», — цитирует Червиченко «Евро-Футбол.Ру».

Селихов в общей сложности провел за команду 102 матча, пропустил 117 мячей и 30 раз отыграл на ноль.

Календарь и таблица РПЛ

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Селихова в полтора миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Спартак» восемь матчей в Кубке России, в которых пропустил семь мячей.