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    Червиченко считает, что Селихов входит в топ-5 лучших вратарей РПЛ

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уходе вратаря Александра Селихова из московской команды.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    «Он может в перерыве к кому-то присоединиться, пройти полноценные сборы и, наверное, показывать хорошую игру в воротах.

    Я не знаю, какие шансы у него заиграть в первой восьмёрке РПЛ, у него травмы были. Не знаю, насколько они серьёзные, тут всё зависит от его физического состояния. С мастерством всё в порядке, это вратарь, который входит в топ-5 лучших наших вратарей РПЛ. Вопрос стоит в кондициях и уверенности. Мне кажется, у Селихова с этим всё в порядке», — цитирует Червиченко «Евро-Футбол.Ру».

    Селихов в общей сложности провел за команду 102 матча, пропустил 117 мячей и 30 раз отыграл на ноль.

    Календарь и таблица РПЛ

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Селихова в полтора миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Спартак» восемь матчей в Кубке России, в которых пропустил семь мячей.

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