«Боруссия» Д потеряла очки с «Вердером», «Аугсбург» вырвал победу у «Хайденхайма»

Завершились еще два матча 19-го тура немецкой Бундеслиги.

Дортмундская «Боруссия» упустила победу в матче с «Вердером» — 2:2.

На 21-й минуте был удален защитник хозяев Нико Шлоттербек, но даже в меньшинстве команда смогла забить два мяча.

На 28-й минуте Серу Гирасси замкнул передачу Юлиана Брандта, а на 51-й минуте в свои ворота забил защитник бременцев Марко Фридль.

После перерыва «Вердер» смог отыграться. На 65-й забил Леонардо Биттенкурт, а через 7 минут счет сравнял Марвин Дукш.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Вердер 2:2 Голы: 1:0 Серу Гирасси (28'), 2:0 Марко Фридль (автогол) (51'), 2:1 Леонардо Биттенкорт (65'), 2:2 Марвин Дукш (72') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Эмре Джан, Паскаль Грос, Феликс Нмеча (Марсель Забитцер, 12'), Карим Адейеми (Жюльен Дюранвиль, 61'), Джейми Байно-Гиттенс (Максимилиан Байер, 61'), Юлиан Брандт (Вальдемар Антон, 77'), Серу Гирасси Вердер: Деррик Кён (Исса Каборе, 60'), Митчелл-Элия Вайзер, Антони Юнг, Марко Фридль, Милош Велькович, Михаэль Цеттерер, Марко Грюлль (Justin Njinmah, 60'), Романо Шмид, Сенне Линен (Леонардо Биттенкорт, 60'), Йенс Стаге, Марвин Дукш (Оливер Бёрк, 87') Предупреждения: Юлиан Рюэрсон (10'), Леонардо Биттенкорт (63'), Justin Njinmah (79'), Йенс Стаге (87'), Марко Фридль (89') Удаление: Нико Шлоттербек (21')

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«Аугсбург» на своем поле врывал победу у «Хайденхайма» - 2:1.

На 45+1-й минуте счет открыл защитник хозяев Крислен Матсима.

Гости смогли сравнять счет на 77-й минуте после точного удара Патрика Маинки.

Но концовка осталась за хозяевами, на 90+3-й минуте победу им принес Кевен Шлоттербек.