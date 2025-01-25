«Боруссия» Д потеряла очки с «Вердером», «Аугсбург» вырвал победу у «Хайденхайма»

Завершились еще два матча 19-го тура немецкой Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» упустила победу в матче с «Вердером» — 2:2.
На 21-й минуте был удален защитник хозяев Нико Шлоттербек, но даже в меньшинстве команда смогла забить два мяча.
На 28-й минуте Серу Гирасси замкнул передачу Юлиана Брандта, а на 51-й минуте в свои ворота забил защитник бременцев Марко Фридль.
После перерыва «Вердер» смог отыграться. На 65-й забил Леонардо Биттенкурт, а через 7 минут счет сравнял Марвин Дукш.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия Д — Вердер 2:2
Голы: 1:0 Серу Гирасси (28'), 2:0 Марко Фридль (автогол) (51'), 2:1 Леонардо Биттенкорт (65'), 2:2 Марвин Дукш (72')
Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Эмре Джан, Паскаль Грос, Феликс Нмеча (Марсель Забитцер, 12'), Карим Адейеми (Жюльен Дюранвиль, 61'), Джейми Байно-Гиттенс (Максимилиан Байер, 61'), Юлиан Брандт (Вальдемар Антон, 77'), Серу Гирасси
Вердер: Деррик Кён (Исса Каборе, 60'), Митчелл-Элия Вайзер, Антони Юнг, Марко Фридль, Милош Велькович, Михаэль Цеттерер, Марко Грюлль (Justin Njinmah, 60'), Романо Шмид, Сенне Линен (Леонардо Биттенкорт, 60'), Йенс Стаге, Марвин Дукш (Оливер Бёрк, 87')
Предупреждения: Юлиан Рюэрсон (10'), Леонардо Биттенкорт (63'), Justin Njinmah (79'), Йенс Стаге (87'), Марко Фридль (89')
Удаление: Нико Шлоттербек (21')
Календарь и таблица Бундеслиги
«Аугсбург» на своем поле врывал победу у «Хайденхайма» - 2:1.
На 45+1-й минуте счет открыл защитник хозяев Крислен Матсима.
Гости смогли сравнять счет на 77-й минуте после точного удара Патрика Маинки.
Но концовка осталась за хозяевами, на 90+3-й минуте победу им принес Кевен Шлоттербек.
Футбол. Германия. Бундеслига
Аугсбург — Хайденхайм 2:1
Голы: 1:0 Крислен Матсима (45 + 1'), 1:1 Патрик Майнка (76'), 2:1 (90 + 3')
Аугсбург: Финн Дамен, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Димитрис Яннулис, Эльвис Реджбечай, Фрэнк Аниика, Арне Майер (Мерт Кёмюр, 61'), Мариус Вольф (Роберт Гумни, 61'), Алексис Клод-Морис (Фредрик Йенсен, 77'), Самюэль Эссенде (Филлип Тиц, 77'), Noahkai Banks (Кевен Шлоттербек, 70')
Хайденхайм: Кевин Мюллер, Йонас Фёренбах, Патрик Майнка, Омар Траоре (Марнон Буш, 75'), Пауль Ваннер (Максимилиан Бройниг, 90'), Адриан Бек (Марвин Пирингер, 61'), Ян Шёппнер, Лука Кербер (Сэрлорд Конте, 61'), Бенедикт Гимбер, Буду Зивзивадзе, Frans Kratzig (Leo Scienza, 75')
Предупреждение: Роберт Гумни (88')