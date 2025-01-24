Моуринью оценил работу арбитра в матче «Фенербахче» и «Лиона»

Наставник «Фенербахче»высказался о судействе в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы с «Лионом». Игра завершилась вничью 0:0.

«В матче были ошибки с двумя красными карточками. Прием Кумбеди против Шиманьского — явная красная карточка. Судья принял неправильное решение, и VAR не предупредил его.

Затем он дал Ниакате ошибочную красную карточку, но VAR исправил это, на этот раз приняв правильное решение.

Потом тот же Кумбеди в быстрой атаке сбил Шиманьского с ног, схватив его за горло, но снова не получил желтой карточки и не был удален. Невозможно комментировать матч, не говоря об арбитре и VAR. Судья оказал большое влияние на игру, в равных составах это был трудный матч.

VAR нужен для помощи судьям. Могу признать ошибку полевого арбитра, но VAR не должен совершать ошибки. Кумбеди во втором тайме уложил Шиманьского, словно боец UFC», — приводит слова Моуринью Fotomaç.