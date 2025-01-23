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    Герой матча «Фейенорд» — «Бавария» близок к переходу в «Милан»

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    Нападающий «Фейенорда» Сантьяго Хименес может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

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    По информации Foot Mercato, Хименес перед закрытием январского трансферного окна может перейти в «Милан».

    Источник утверждает, что «Фейенорд» готов отпустить мексиканца в этом месяце, но только в том случае, если итальянский клуб заплатит 40 миллионов евро.

    Также отмечается, что Хименес хочет перейти в «Милан» уже в январе.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего Хименеса в 37 миллионов евро.

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    • Ранее на этой неделе Хименес забил два гола в ворота «Баварии» (3:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

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