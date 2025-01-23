Герой матча «Фейенорд» — «Бавария» близок к переходу в «Милан»

По информации Foot Mercato, Хименес перед закрытием январского трансферного окна может перейти в «Милан».
Источник утверждает, что «Фейенорд» готов отпустить мексиканца в этом месяце, но только в том случае, если итальянский клуб заплатит 40 миллионов евро.
Также отмечается, что Хименес хочет перейти в «Милан» уже в январе.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего Хименеса в 37 миллионов евро.
Ранее на этой неделе Хименес забил два гола в ворота «Баварии» (3:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов.