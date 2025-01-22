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    Магуайр: Я считаю себя лидером «Манчестер Юнайтед»

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о том, что больше не является капитаном команды.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «Я не стал бы связывать с этим свою форму — независимо от того, являюсь я капитаном или нет, я считаю себя лидером в этой команде. Теперь у меня есть опыт, я здесь уже более пяти лет.

    Я знаю, что временами, когда играешь за этот клуб, бывает множество взлетов и падений, и каждый проигранный матч приковывает к игрокам пристальное внимание, они становятся мишенью — это неотъемлемая часть игры в этом клубе.

    Я смотрю на предыдущих игроков, таких как Уэйн Руни и Дэвид Бекхэм — к ним было пристальное внимание, и они были игроками мирового класса. Если они проходили через такое, то это может произойти с кем угодно. Играть за этот клуб — огромная привилегия и честь, и я бы не променял это ни на что другое», — цитирует Магуайра BBC.

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