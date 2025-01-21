Пименов: Захаряну надо уходить из «Реал Сосьедад»

Экс-игрок «Локомотива» и сборной Россиипрокомментировал очередную травму российского полузащитника «Реала Сосьедад»

«Захаряну нужно что-то менять. Скорее всего, команду. У Арсена просто нет фарта», — сказал Пименов «Чемпионату».

В этом сезоне Захарян пока не провел ни одного матча за испанский клуб, всего несколько раз попав в заявку. С августа он лечил повреждение лодыжки, вернулся в строй, а теперь снова получил новую травму.

Календарь и таблица испанской Примеры

В прошлом сезоне Захарян провел 40 матчей за «Реал Сосьедад», забил один мяч и сделал две голевые передачи. Контракт 21-летнего полузащитника с клубом до 2029 года.