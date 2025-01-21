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    Пименов: Захаряну надо уходить из «Реал Сосьедад»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад
    Экс-игрок «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов прокомментировал очередную травму российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Захаряну нужно что-то менять. Скорее всего, команду. У Арсена просто нет фарта», — сказал Пименов «Чемпионату».

    В этом сезоне Захарян пока не провел ни одного матча за испанский клуб, всего несколько раз попав в заявку. С августа он лечил повреждение лодыжки, вернулся в строй, а теперь снова получил новую травму.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом сезоне Захарян провел 40 матчей за «Реал Сосьедад», забил один мяч и сделал две голевые передачи. Контракт 21-летнего полузащитника с клубом до 2029 года.

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