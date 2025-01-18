Стало известно, сколько «Наполи» предложил «МЮ» за трансфер Гарначо

Полузащитникможет продолжить карьеру вОб этом сообщает CalcioNapoli24.

Стало известно, что руководство неаполитанцев сделало трансферное предложение «Манчестер Юнайтед», в котором предложило 55 млн. евро плюс бонусы за Гарначо.

Боссы «красных дьяволов» продолжают настаивать на том, чтобы продать игрока только за 70 млн. евро.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Гарначо уже договорился о 5-летнем контракте с «Наполи».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» 20 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 3 гола и сделал голевую передачу.