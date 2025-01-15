Захарян пропустит ближайший матч «Реал Сосьедада»

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
На данный момент неизвестно, почему россиянина нет в списке игроков, которые примут участие в предстоящем матче.
Состав «Реал Сосьедада» на матч против «Райо Вальекано»
x.com/RealSociedad
Захарян пропустил первую половину сезона из-за серьезной травмы голеностопа.
В начале января Захарян был в заявке «Реал Сосьедада» на матчи с «Понферрадиной» и «Вильярреалом», но в обоих случаях так и не появился на поле.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 18 миллионов евро.