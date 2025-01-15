Захарян пропустит ближайший матч «Реал Сосьедада»

отсутствует в заявкена матч с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании.

На данный момент неизвестно, почему россиянина нет в списке игроков, которые примут участие в предстоящем матче.

Состав «Реал Сосьедада» на матч против «Райо Вальекано» x.com/RealSociedad

Захарян пропустил первую половину сезона из-за серьезной травмы голеностопа.

В начале января Захарян был в заявке «Реал Сосьедада» на матчи с «Понферрадиной» и «Вильярреалом», но в обоих случаях так и не появился на поле.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 18 миллионов евро.