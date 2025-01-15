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    Захарян пропустит ближайший матч «Реал Сосьедада»

    Футбол Реал Сосьедад Райо Вальекано Кубок Испании Футбол Испании
    Арсен Захарян отсутствует в заявке «Реал Сосьедада» на матч с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    На данный момент неизвестно, почему россиянина нет в списке игроков, которые примут участие в предстоящем матче.

    Состав «Реал Сосьедада» на матч против «Райо Вальекано»
    x.com/RealSociedad

    Захарян пропустил первую половину сезона из-за серьезной травмы голеностопа.

    В начале января Захарян был в заявке «Реал Сосьедада» на матчи с «Понферрадиной» и «Вильярреалом», но в обоих случаях так и не появился на поле.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 18 миллионов евро.

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