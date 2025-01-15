Бикфалви обратился к болельщикам «Урала»

Футболистобратился к болельщикам. Игрок уходит из екатеринбургской команды.

«Урал» 15 января сообщил о расторжении контракта с 36‑летним Бикфалви. Румын играл за команду с 2017 года. Всего он провел 227 матчей во всех турнирах, забил 61 гол и отдал 22 голевые передачи.

«Я мог бы написать целую книгу, чтобы выразить словами все, что хотел бы сказать. Единственная мотивация, которая у меня была все эти восемь лет — это приносить вам счастье и улыбки. Побеждать и играть в красивый атакующий футбол. Я навсегда сохраню это в себе и благодарен, что был частью этой команды на протяжении стольких лет. Дети носят мои футболки! Исполнилась моя самая большая мечта в футболе — оставить после себя вдохновение и любовь к этому виду спорта со страстью и решимостью. Мой совет напоследок: верьте в себя, рискуйте и осмеливайтесь создавать яркие и безумные моменты на поле.

Хочу сказать спасибо президенту и его семье, всем спонсорам, членам офиса и клуба. Благодарю всех тренеров за время карьеры, которые доверяли мне. Выражаю огромную признательность всем работникам Екатеринбурга, с которыми я встречался на протяжении этих лет. Больше всего я хочу сказать спасибо моей семье и близким друзьям, которые всегда поддерживали меня, чтобы быть здесь и отдавать все силы на благо клуба. Хочу пожелать удачи новому тренерскому штабу. У него впереди большая работа, чтобы вернуться в РПЛ. Уверен, что они возьмут на себя ответственность, чтобы с хорошим футболом принести нашим болельщикам результат и подарить городу праздник. Екатеринбург заслуживает этого!

Желаю удачи партнерам по команде, с вами было приятно находиться в одной раздевалке. А быть капитаном — это просто приятный бонус. Я не говорю "прощайте", потому что знаю, что еще приеду в Екатеринбург и буду болеть за вас, "оранжево‑черные". Я буду смотреть матчи по телевизору, буду рядом с вами на трибунах. Вместе мы Урал», — цитирует Бикфалви сайт клуба.

Календарь и таблица ФНЛ

«Урал» идет третьим в таблице Первой лиги, набрав 37 очков.