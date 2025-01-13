ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января
  • 21:57
    • «Локомотив» обыграл СКА, у Радулова — дубль и ассист
    Все новости спорта

    Нурали Алип рассказал о своем восстановлении после травмы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Защитник «Зенита» Нуралы Алип заявил, что чувствует себя нормально после месячного отсутствия из-за травмы.

    Нуралы Алип — защитник «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нуралы Алип — защитник «Зенита»

    «Как здоровье? Отлично! Мне говорили, что потребуется два месяца как минимум, но я сказал заранее, что нет, уже через месяц нормально будет.

    Как и говорил, месяц прошёл, я уже нормально себя чувствую, уже бегаю, так что будем сейчас на сборах работать», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

  • «РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола
  • Эксклюзивное интервью с вице-президентом «Локомотива» и одним из самых харизматичных руководителей клубов РПЛ
  • 09/01/2025

    • Напомним, что защитник «сине-бело-голубых» получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:3), подвернув правую стопу.

    Алип провел за «Зенит» 12 матчей в рамках чемпионата России, забил гол и сделал голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Медведев разгромить 418-ю ракетку мира?
  • Самрей — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Команда Головина одолеет «Реймс»
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Рублев проиграет супер таланту из Бразилии?
  • Рублев — Фонсека. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 14 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Самрей — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Рублев — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Комо — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры