Нурали Алип рассказал о своем восстановлении после травмы

Защитникзаявил, что чувствует себя нормально после месячного отсутствия из-за травмы.

«Как здоровье? Отлично! Мне говорили, что потребуется два месяца как минимум, но я сказал заранее, что нет, уже через месяц нормально будет.

Как и говорил, месяц прошёл, я уже нормально себя чувствую, уже бегаю, так что будем сейчас на сборах работать», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

Напомним, что защитник «сине-бело-голубых» получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:3), подвернув правую стопу.

Алип провел за «Зенит» 12 матчей в рамках чемпионата России, забил гол и сделал голевую передачу.