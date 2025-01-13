Датчанин Кьер повесил бутсы на гвоздь

35-летний датчанинобъявил о завершении футбольной карьеры.

«Я думаю, что сейчас оптимальный момент для того чтобы перевернуть страницу в моей жизни. Я хотел завершить карьеру в "Милане", и в итоге так всё и получается, хотя и с опозданием», — написал в соцсети центральный защитник.

Его последним клубом был «Милан», за который он выступал с 2020 по 2024 год. Также в его активе выступления за датский «Мидтъюланн», итальянские «Палермо», «Рому», «Аталанту», испанскую «Севилью», французский «Лилль», немецкий «Вольфсбург» и турецкий «Фенербахче».

За сборную Дании Кьер сыграл 132 матча и забил 5 мячей (второй показатель в истории).