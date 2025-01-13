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    Анчелотти: Матч с «Барселоной» был плохим с первой и до последней минуты

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Барселона
    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении от «Барселоны» (2:5) в финале матча за Суперкубок Испании.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Надо смотреть правде в глаза. Мы защищались плохо, соперник легко забивал. Мы работали плохо как на общекомандном, так и на индивидуальном уровне. Это нас расстраивает.

    Матч был плохим с первой минуты до последней. Мы остались в большинстве, но не смогли ничего создать. Меня расстроил весь матч.

    В этой игре было важно хорошо защищаться. Мы защищались плохо, и "Барселона" заслужила победу. Она была лучше нас», — приводит слова Анчелотти AS.

    «Барселона» в 15-й раз выиграла Суперкубок Испании.

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