Анчелотти: Матч с «Барселоной» был плохим с первой и до последней минуты

Наставник «Реала»высказался о поражении от «Барселоны» (2:5) в финале матча за Суперкубок Испании.

«Надо смотреть правде в глаза. Мы защищались плохо, соперник легко забивал. Мы работали плохо как на общекомандном, так и на индивидуальном уровне. Это нас расстраивает.

Матч был плохим с первой минуты до последней. Мы остались в большинстве, но не смогли ничего создать. Меня расстроил весь матч.

В этой игре было важно хорошо защищаться. Мы защищались плохо, и "Барселона" заслужила победу. Она была лучше нас», — приводит слова Анчелотти AS.

«Барселона» в 15-й раз выиграла Суперкубок Испании.