В «Ювентусе» рассказал о планах на зимнее трансферное окно

Спортивный директорвысказался о возможных трансферах клуба этой зимой.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы укрепить команду в обороне и посмотреть, появится ли возможность усиления другой линии. В целом было бы предпочтительнее (приобрести) защитника, который уже знает Серию А.

Араухо и Коло Муани? Это два хороших футболиста. Надеемся, на следующей неделе будут хорошие новости в плане подписания игроков», — приводит слова Джунтоли La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» Рональд Араухо близок к переходу в «Ювентус».