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    В «Ювентусе» рассказал о планах на зимнее трансферное окно

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    Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о возможных трансферах клуба этой зимой.

    Рональд Араухо может перейти в «Ювентус»
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    Рональд Араухо может перейти в «Ювентус»

    «Наша стратегия состоит в том, чтобы укрепить команду в обороне и посмотреть, появится ли возможность усиления другой линии. В целом было бы предпочтительнее (приобрести) защитника, который уже знает Серию А.

    Араухо и Коло Муани? Это два хороших футболиста. Надеемся, на следующей неделе будут хорошие новости в плане подписания игроков», — приводит слова Джунтоли La Gazzetta dello Sport.

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