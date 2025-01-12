В «Ювентусе» рассказал о планах на зимнее трансферное окно

Рональд Араухо может перейти в «Ювентус» Фото: globallookpress.com
«Наша стратегия состоит в том, чтобы укрепить команду в обороне и посмотреть, появится ли возможность усиления другой линии. В целом было бы предпочтительнее (приобрести) защитника, который уже знает Серию А.
Араухо и Коло Муани? Это два хороших футболиста. Надеемся, на следующей неделе будут хорошие новости в плане подписания игроков», — приводит слова Джунтоли La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» Рональд Араухо близок к переходу в «Ювентус».