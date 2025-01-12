ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияСтрасти по Хвиче. Будущее Кварацхелии неопределенно, но «Наполи» будет играть жестко
  • 16:27
    • «Авангард», уступая по ходу матча 0:2, победил «Салават Юлаев»
    Все новости спорта

    Ибрагимович: Хотели встряхнуть команду сменой тренера

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович дал комментарий по поводу смены тренера в команде.

    Златан Ибрагимович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Златан Ибрагимович

    Напомним, ранее на смену Паулу Фонсеке пришел Сержиу Консейсау.

    «Мы ждали реакции, хотели встряхнуть команду сменой тренера. Команда приняла методы работы Консейсау. Теперь важно продолжать в том же духе, если мы этого не сделаем, ценность победы в Суперкубке снизится.

    Да, это была одна из наших целей, но теперь нужна реакция от команды и в чемпионате, надо набирать очки, которые нам так нужны.

    Когда делаешь выбор в пользу тренера, нужно его поддерживать. Мы поддерживали прежнего тренера до январь, но не было стабильности в результатах. И мы пошли на изменения», — цитирует Ибрагимовича MilanNews.it.

    Календарь и таблица Серии А

  • Свежий взгляд. Консейсау призван вывести «Милан» на лидирующие позиции
  • Тренерская рокировка начинает приносить первые плоды для «россонери»
  • Вчера

    • «Милан» сейчас занимает только седьмое место в турнирной таблице Серии А.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова возьмет трофей
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Манчестер Юнайтед» даст бой в этой встрече
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Наполи» удержит лидерство в Серии А
  • «Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 12 января 2025 года
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гезтепе — Касымпаша
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Коньяспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры