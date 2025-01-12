Ибрагимович: Хотели встряхнуть команду сменой тренера

Советник владельцевдал комментарий по поводу смены тренера в команде.

Напомним, ранее на смену Паулу Фонсеке пришел Сержиу Консейсау.

«Мы ждали реакции, хотели встряхнуть команду сменой тренера. Команда приняла методы работы Консейсау. Теперь важно продолжать в том же духе, если мы этого не сделаем, ценность победы в Суперкубке снизится.

Да, это была одна из наших целей, но теперь нужна реакция от команды и в чемпионате, надо набирать очки, которые нам так нужны.

Когда делаешь выбор в пользу тренера, нужно его поддерживать. Мы поддерживали прежнего тренера до январь, но не было стабильности в результатах. И мы пошли на изменения», — цитирует Ибрагимовича MilanNews.it.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» сейчас занимает только седьмое место в турнирной таблице Серии А.