Кейн: Вторая часть моей карьеры будет богата на крупные трофеи

Нападающий «Баварии» и сборной Англииоценил свою карьеру на данный момент.

«Это правда, что я получал индивидуальные награды как лучший бомбардир или лучший игрок. Я начинаю каждый сезон с цели выиграть трофей, и меня не устраивает, что я отличаюсь только на индивидуальном уровне.

Мне всего 31 год. Я думаю, что лучшая версия Гарри Кейна еще впереди. Я уверен в этом, и уверен, что вторая часть моей карьеры, которая начинается сейчас, будет богата на крупные трофеи. И когда я повешу бутсы на гвоздь, это отсутствие титулов больше не будет темой для обсуждения», — цитирует Кейна France Football.

Напомним, что Кейн остается без титулов. Ранее он также выступал за «Тоттенхэм».