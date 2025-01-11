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    Кейн: Вторая часть моей карьеры будет богата на крупные трофеи

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    Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн оценил свою карьеру на данный момент.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Это правда, что я получал индивидуальные награды как лучший бомбардир или лучший игрок. Я начинаю каждый сезон с цели выиграть трофей, и меня не устраивает, что я отличаюсь только на индивидуальном уровне.

    Мне всего 31 год. Я думаю, что лучшая версия Гарри Кейна еще впереди. Я уверен в этом, и уверен, что вторая часть моей карьеры, которая начинается сейчас, будет богата на крупные трофеи. И когда я повешу бутсы на гвоздь, это отсутствие титулов больше не будет темой для обсуждения», — цитирует Кейна France Football.

    Напомним, что Кейн остается без титулов. Ранее он также выступал за «Тоттенхэм».

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