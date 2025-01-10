«Локомотив» подписал 18-летнего нападающего из Белоруссии

Один из самых талантливых белорусских футболистовподписал контракт с московским, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Руслан Мялковский Фото: www.fclm.ru

«Руслан — воспитанник "Минска". В юношеской карьере игрока были брестские "Динамо" и "Рух". Является выпускником академии Ассоциации "Белорусская федерация футбола". В 2022 году игрок перешёл в дзержинский "Арсенал". За клуб Руслан дебютировал 10 июля того же года в матче с могилёвским "Днепром". Также Мялковский стал одним из самых молодых авторов гола в рамках Высшей лиги Беларуси, забив в возрасте 16 лет и 183 дней», — написано в заявлении клуба.

Календарь и таблица РПЛ

18-летний нападающий подписал соглашение с одним из лидеров РПЛ до июня 2028 года. Сейчас он выступает за белорусский «Арсенал», где и останется до конца сезона, так как «Локомотив» отдал его в аренду.