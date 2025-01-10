Глушаков: Джикии нечего реанимировать

Экс-футболист «Спартака»надеется, что защитник «Химок»зимой полностью наберет форму.

В сентябре Джикия заключил соглашение с «Химками» на правах свободного агента.

«Джикия реанимировал карьеру? Он был в "Спартаке", перешел в клуб на ранг ниже. Мне сложно судить, он набирает форму после того, как не играл.

Посмотрим, сейчас зимняя пауза. Подготовится — и все будет хорошо. Ему 30 лет, если бы возраст был, как у меня, еще ладно. Ему нечего реанимировать», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Джикия провел за подмосковную команду восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.