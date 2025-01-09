Отец Кузяева сообщил о травме Далера

, отец полузащитника французского, рассказал о текущем положении дел сына в команде.

«У него всё нормально. Рабочая ситуация. Последняя игра показала, что он в хорошей форме. Неплохо себя проявил против такого сильного соперника, несмотря на счёт. Уверенно и достойно выглядел. Единственное — получил травму голеностопа в конце первого тайма, когда прерывал опасную атаку "Марселя". Он вышел во втором тайме. Думал, что получится, но, к сожалению, нога не дала. И вот сейчас проходит обследование, восстанавливается.

Пропустит ли ближайший тур? Пока неизвестно. Он завтра только будет МРТ делать. Опухоль должна сойти сперва, а после медобследования уже всё станет понятно», — цитирует Кузяева‑старшего «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кузяев провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.