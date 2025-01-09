2-й таймРеал — МальоркаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем«Реал» — «Мальорка». Онлайн
  • 21:17
    • «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Диалло
    Все новости спорта

    Отец Кузяева сообщил о травме Далера

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Гавр
    Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, рассказал о текущем положении дел сына в команде.

    Далер Кузяев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Далер Кузяев

    «У него всё нормально. Рабочая ситуация. Последняя игра показала, что он в хорошей форме. Неплохо себя проявил против такого сильного соперника, несмотря на счёт. Уверенно и достойно выглядел. Единственное — получил травму голеностопа в конце первого тайма, когда прерывал опасную атаку "Марселя". Он вышел во втором тайме. Думал, что получится, но, к сожалению, нога не дала. И вот сейчас проходит обследование, восстанавливается.

    Пропустит ли ближайший тур? Пока неизвестно. Он завтра только будет МРТ делать. Опухоль должна сойти сперва, а после медобследования уже всё станет понятно», — цитирует Кузяева‑старшего «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Кузяев провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сдержит «Спартак» на домашней территории?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Вашингтону» будет тяжело справиться с «Монреалем»
  • «Вашингтон» — «Монреаль». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Хватит ли Путинцевой сил на матч с Пегулой?
  • Пегула — Путинцева. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 9 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пегула — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уиком — Портсмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры