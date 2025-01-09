В рамках 11-го тура шотландской Премьер-лигисыграет в гостях у. Матч состоится 9 января в 23:00 по мск.

Команды располагаются в разных частях турнирной таблицы. «Данды» находится на 8-й строчке в зоне плей-офф за сохранение прописки. «Рейнджерс» идет 2-м в зоне Чемпионшипа, имея 40 очков на своем счету. Отрыв от лидирующего «Селтика» составляет 16 пунктов.

«Данди» в прошлом туре на выезде сумел обыграть «Сент-Джонстон» 3:1. «Рейнджерс» сыграл вничью 3:3 с «Хибернианом» и во второй раз потерял очки за последние 3 тура. Кроме того, сыграв мировую в прошлом туре, «рейнджеры» продлили свою безвыигрышную серию на выезде до трех матчей.

Прогнозы и ставки

«Рейнджерс» любит «Данди», поскольку выиграл у него в последних трех матчах. В прошлый раз команды играли 21 декабря и гости победили 1:0.

Ставки букмекеры принимают с такими коэффициентами: 9.30 на «Данди», 5.60 на ничью и 1.30 на «Рейнджерс».

Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз, с которым можно ознакомиться здесь.

ИИ не сомневается в победе гостей и прогнозирует счет 6:1 в их пользу.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Данди» — «Рейнджерс» на сайте LiveCup.Run.

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