В четверг, 9 января, в отложенного матча 11-го тура чемпионата Шотландии «Данди» дома примет «Рейнджерс». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Данди» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Данди»

Турнирное положение: «Данди» по итогам 21-го поединка шотландской Премьер-лиги набрал 25 баллов и борется за выход в чемпионский раунд.

Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице и на два очка отстает от данной зоны, а также по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Сент-Джонстоном» (3:1).

Перед этим в 21-м туре шотландского первенства коллектив уже остался без очков, когда на своей арене потерпел поражение в дерби от «Данди Юнайтед» со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Данди» дважды выиграл при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть не лучшие результаты соперника, а также фактор своего поля.

Саймон Мюррэй — лучший бомбардир команды в чемпионате Шотландии с восемью голами.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерс» по итогам 20-ти поединков шотландской Премьер-лиги набрал 40 баллов и имеет небольшие шансы на чемпионство.

Команда занимает вторую строчку в зоне чемпионского раунда и на 13 очков отстает от лидера первенства «Селтика», а также на шесть пунктов опережает третий «Данди Юнайтед».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Хибернианом» (3:3).

Перед этим коллектив в 21-м туре шотландского первенства в домашних стенах одержал знаковую победу, разгромив действующего чемпиона и лидера «Селтик» с результатом 3:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Рейнджерс» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такие результаты позволяют гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть их явное преимущество в классе над соперником.

Вацлав Черны и Хамза Игамане — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Шотландии с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Данди» забивали обе команды

в трех последних матчах «Данди» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Рейнджерс» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рейнджерс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.70, победа «Данди» — в 9.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.48 и 2.65.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их 10-ти из 11-ти последних домашних поединков.

Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Данди».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17