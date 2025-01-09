Анчелотти: У нас не будет проблем с отношением к делу

Главный тренервысказался о предстоящем полуфинале Суперкубка Испании против

«Каждый матч представляет собой свои сложности и свои проблемы. Я спокоен, ведь футболисты хорошо подходят к подобным матчам. У нас не будет проблем с отношением к делу. Динамика хорошая.

Трудно ли мотивировать игроков при плотном графике? Когда на кону стоит титул, наша команда сохраняет высокую концентрацию. Мы хорошо провели этот период. У нас была неделя отдыха, и футболисты вернулись здоровыми и мотивированными», — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч состоится 9 января. Начало игры — в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.