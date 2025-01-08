Защитник сборной Украины отказался от перехода в «ПСЖ» из-за Сафонова

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украиныотклонил предложение

По информации L’Equipe, украинский футболист не захотел играть в одной команде с Матвеем Сафоновым.

Забарный дал понять парижскому клубу, что такой переход невозможен на фоне российско-украинского конфликта.

При этом источник отмечает, что в связи с этим руководство «Пари Сен-Жермен» даже задумывалось о продаже Сафонова.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Забарного в 38 миллионов евро.

В текущем сезоне Забарный до сих пор не пропустил ни одного матча в АПЛ. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему украинцу проявляют почти все английские топ-клубы.