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    Защитник сборной Украины отказался от перехода в «ПСЖ» из-за Сафонова

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    Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный отклонил предложение «Пари Сен-Жермен».

    Илья Забарный
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    Илья Забарный

    По информации L’Equipe, украинский футболист не захотел играть в одной команде с Матвеем Сафоновым.

    Забарный дал понять парижскому клубу, что такой переход невозможен на фоне российско-украинского конфликта.

    При этом источник отмечает, что в связи с этим руководство «Пари Сен-Жермен» даже задумывалось о продаже Сафонова.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Забарного в 38 миллионов евро.

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    • В текущем сезоне Забарный до сих пор не пропустил ни одного матча в АПЛ. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему украинцу проявляют почти все английские топ-клубы.

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