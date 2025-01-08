«Атлетик» и «Барселона» сыграют между собой в первом полуфинале Суперкубка Испании. Матч состоится в Саудовской Аравии в городе Джидда и начнется в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

«Атлетик»

«Атлетик» получил право на участие в Суперкубке Испании как действующий обладатель кубка страны. В финале прошлого сезона команда из Бильбао одолела в решающем матче «Мальорку» и выиграла данный трофей в 24-й раз в своей истории.

«Атлетик» трижды становился обладателем Суперкубка Испании. В 1984 году баскам присудили трофей автоматически как победителю Ла Лиги и Кубка страны, в 2015 году команда из Бильбао обыграла в двухматчевом финале «Барселону», а в 2021 году «красно-белые» также также оказались сильнее каталонского клуба.

В чемпионате Испании «Атлетик» занимает четвертую строчку, набрав 36 очков в 19-ти матчах. В крайнем туре команда Эрнесто Вальверде одержала волевую победу в гостях над «Осасуной» (2:1), продлив свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до десяти матчей.

«Барселона»

«Барселона» обеспечила себе серебряные медали в прошлом сезоне Ла Лиги и благодаря этому забронировала место в мини-турнире Суперкубка Испании.

«Сине-гранатовым» принадлежит рекорд по количеству побед в Суперкубке страны. «Барселона» 14 раз выигрывала данный трофей, что на один больше, чем у мадридского «Реала». В финале прошлогоднего Суперкубка Испании именно «сливочные» разгромили каталонцев со счетом 4:1.

В чемпионате Испании «Барселона» идет на третьей строчке, набрав 38 очков в 19-ти матчах. Команда Ханси Флика не смогла победить в трех последних турах, сыграв вничью с «Бетисом» (2:2) и уступив «Леганесу» (0:1) с «Атлетико» (1:2).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в конце августа прошлого года в рамках 2-го тура Ла Лиги. Победу в том матче одержала «Барселона», обыграв соперника со счетом 2:1.

В последних 10-ти встречах на счету «сине-гранатовых» 6 побед, «Атлетик» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» с коэффициентом 1.98.