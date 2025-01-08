В рамках полуфинала Суперкубка Испании «Атлетик» сыграет против «Барселоны». Поединок пройдет Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 8 января и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» сыграет в полуфинале Суперкубка Испании на правах победителя Кубка Испании прошлого сезона.

Команда после 19-ти туров испанской Ла Лиги набрала 36 очков и занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов, опережая пятое место, что вне данной зоны.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала Кубка Испании баскский клуб в чужих стенах обыграл по пенальти «Логроньес» (0:0).

Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив на поле соперника одолел в региональном дерби «Осасуну» с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Йерай, Руис де Галаррета и Ойан Сансет, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 15-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» ни разу не проиграл при 11-ти победах и четырех ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех если не в основное время, то по крайней мере в дополнительное время или в серии послематчевых пенальти.

Ойан Сансет, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» сыграет в полуфинале Суперкубка Испании на правах вице-чемпиона страны прошлого сезона.

Команда по итогам 19-ти поединков Ла Лиги набрала 38 очков и занимает третью позицию, отставая от лидера «Реала» на пять баллов, а также опережая нынешнего соперника на два пункта.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала каталонский клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Барбастро» (4:0).

Перед этим в 18-м туре национального чемпионата коллектив потерпел поражение, когда в своих стенах драматично на последних минутах проиграл «Атлетико» — 1:2.

Не сыграют: травмированы — Ферран Торрес, тер Штеген и Берналь, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно если учесть нынешнюю форму соперника, с другой стороны — в первом круге Ла Лиги они выиграли со счетом 2:1.

Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 16-ю голами.

Статистика для ставок

в восемью из девяти последних матчей «Атлетик» выиграл

в 15-ти последних матчах «Атлетик» не проиграл

в четырех из шести последних матчей «Барселоны» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

Прогноз: в 15-ти последних матчах хозяева не проиграли. При этом в 11-ти из них они выиграли.