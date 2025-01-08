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    Победит ли «Барселона» «Атлетик» в Суперкубке Испании?

    «Атлетик» — «Барселона». «Барселона» — фаворит в полуфинале, а на что лучше сделать ставку 8 января? Ответ — в нашем прогнозе на Суперкубок Испании с коэффициентами 1.98 и 2.05

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Барселона»
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    Роберт Левандовски
    В рамках полуфинала Суперкубка Испании «Атлетик» сыграет против «Барселоны». Поединок пройдет Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 8 января и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Суперкубок 08 Января 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 22:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
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    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» сыграет в полуфинале Суперкубка Испании на правах победителя Кубка Испании прошлого сезона.

    Команда после 19-ти туров испанской Ла Лиги набрала 36 очков и занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов, опережая пятое место, что вне данной зоны.

    Атлетик — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала Кубка Испании баскский клуб в чужих стенах обыграл по пенальти «Логроньес» (0:0).

    Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив на поле соперника одолел в региональном дерби «Осасуну» с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Йерай, Руис де Галаррета и Ойан Сансет, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 15-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» ни разу не проиграл при 11-ти победах и четырех ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех если не в основное время, то по крайней мере в дополнительное время или в серии послематчевых пенальти.

    Ойан Сансет, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» сыграет в полуфинале Суперкубка Испании на правах вице-чемпиона страны прошлого сезона.

    Команда по итогам 19-ти поединков Ла Лиги набрала 38 очков и занимает третью позицию, отставая от лидера «Реала» на пять баллов, а также опережая нынешнего соперника на два пункта.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала каталонский клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Барбастро» (4:0).

    Перед этим в 18-м туре национального чемпионата коллектив потерпел поражение, когда в своих стенах драматично на последних минутах проиграл «Атлетико» — 1:2.

    Не сыграют: травмированы — Ферран Торрес, тер Штеген и Берналь, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно если учесть нынешнюю форму соперника, с другой стороны — в первом круге Ла Лиги они выиграли со счетом 2:1.

    Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 16-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в восемью из девяти последних матчей «Атлетик» выиграл

    • в 15-ти последних матчах «Атлетик» не проиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Барселоны» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

    Прогноз: в 15-ти последних матчах хозяева не проиграли. При этом в 11-ти из них они выиграли.


    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.90, победа «Атлетика» — в 4.05. Вместе с тем, в трех из пяти последних поединков гости не победили.

    Ставка: «Атлетик» не проиграет за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05

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