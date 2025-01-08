Атлетик
Барселона
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» сыграет в полуфинале Суперкубка Испании на правах победителя Кубка Испании прошлого сезона.
Команда после 19-ти туров испанской Ла Лиги набрала 36 очков и занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов, опережая пятое место, что вне данной зоны.
Атлетик — Барселона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала Кубка Испании баскский клуб в чужих стенах обыграл по пенальти «Логроньес» (0:0).
Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив на поле соперника одолел в региональном дерби «Осасуну» с результатом 2:1.
Не сыграют: травмированы — Йерай, Руис де Галаррета и Ойан Сансет, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 15-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» ни разу не проиграл при 11-ти победах и четырех ничьих.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех если не в основное время, то по крайней мере в дополнительное время или в серии послематчевых пенальти.
Ойан Сансет, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.
«Барселона»
Турнирное положение: «Барселона» сыграет в полуфинале Суперкубка Испании на правах вице-чемпиона страны прошлого сезона.
Команда по итогам 19-ти поединков Ла Лиги набрала 38 очков и занимает третью позицию, отставая от лидера «Реала» на пять баллов, а также опережая нынешнего соперника на два пункта.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала каталонский клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Барбастро» (4:0).
Перед этим в 18-м туре национального чемпионата коллектив потерпел поражение, когда в своих стенах драматично на последних минутах проиграл «Атлетико» — 1:2.
Не сыграют: травмированы — Ферран Торрес, тер Штеген и Берналь, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно если учесть нынешнюю форму соперника, с другой стороны — в первом круге Ла Лиги они выиграли со счетом 2:1.
Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 16-ю голами.
Статистика для ставок
- в восемью из девяти последних матчей «Атлетик» выиграл
- в 15-ти последних матчах «Атлетик» не проиграл
- в четырех из шести последних матчей «Барселоны» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.
Прогноз: в 15-ти последних матчах хозяева не проиграли. При этом в 11-ти из них они выиграли.
- 2.15Арсенал — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.95Спортинг — Порту: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.20Эльденсе — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Ставка: «Атлетик» не проиграет за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05
Ставка: «Атлетик» не проиграет за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05