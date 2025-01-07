Нападающий сборной Германии стал трансферной целью «Ювентуса»

рассматривает возможность подписания нападающего «Вест Хэма» и сборной Германии

По информации Calciomercato, туринский клуб хочет взять 31-летнего немца в аренду до конца сезона.

Интерес к Фюллькругу может указывать на желание «Ювентуса» продать сербского нападающего Душана Влаховича.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фюллькруга в 15 миллионов евро.

Фюллькруг перешел в «Вест Хэм» в августе 2024 года из дортмундской «Боруссии» за 27 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за лондонский клуб десять матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.