Павлюченко: «Спартак» действительно может бороться на чемпионство

Экс-форвард «Спартака»оценил шансы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне. Он отметил, что у красно-белых есть баланс в составе.

«У "Спартака" есть баланс в составе. Может, усиления и нужны — это решат руководство и тренерский штаб. Но нынешняя команда хорошая, сбалансированная. Если нынешний состав "Спартака" сохранится, результат будет хороший.

На сегодняшний день кажется, что "Спартак" действительно может бороться на чемпионство. "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" — главные претенденты. "Локомотив" нельзя откидывать, в ЦСКА я не верю, "Динамо" — тёмная лошадка. Надеюсь, что шансы на титул у "Спартака" действительно большие», — сказал Павлюченко «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» после 18 туров идет на 3-м месте в таблице. В активе команды 37 очков.