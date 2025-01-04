«Брентфорд» разгромил «Саутгемптон», а «Борнмут» одолел «Эвертон»

Завершились два матча 20-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Брентфорд» разгромил «Саутгемптон» на чужом поле со счетом 5:0.

В составе гостей дублем отметился Брайан Мбемо, который забил свои голы на 63-й и 69-й минутах встречи.

Еще голы записали на свой счет Кевин Шейд на 6-й минуте, Кин Льюис-Поттер на 90+2-й минуте и Йоан Висса на 90+5-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Брентфорд 0:5 Голы: 0:1 Кевин Шаде (6'), 0:2 Брайан Мбемо (63'), 0:3 Брайан Мбемо (пенальти) (69'), 0:4 Кин Льюис-Поттер (90 + 2'), 0:5 Йоан Висса (90 + 5') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Нейтан Вуд (Чарли Тейлор, 46'), Джеймс Бри (Юкинари Сугавара, 46'), Кайл Уолкер-Питерс, Лесли Угочукву, Джо Арибо (Адам Лаллана, 87'), Тайлер Диблинг, Камал Дин Сулемана (Кэмерон Арчер, 56'), Пол Онуачу (Адам Армстронг, 56') Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Мадс Роэрслев, Миккель Дамсгор, Кристиан Нергор (Егор Ярмолюк, 81'), Матиас Йенсен (Витали Янельт, 71'), Кевин Шаде (Paris Maghoma, 81'), Йоан Висса, Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер Предупреждения: Кайл Уолкер-Питерс (22'), Тейлор Харвуд-Беллис (64')

После этого матча «Брентфорд» занимает 10-е место в таблице АПЛ (27 очков), а «Саутгемптон» — на последней 20-й позиции с 6-ю баллами.

Календарь и таблица АПЛ

В параллельном матче «Борнмут» одолел «Эвертон» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче записал на свой счет игрок хозяев Дэвид Брукс на 77-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Эвертон 1:0 Гол: 1:0 Дэвид Брукс (77') Борнмут: Марк Траверс, Джеймс Хилл (Тайлер Адамс, 70'), Илья Забарный, Милош Керкез, Райан Кристи, Льюис Кук, Данго Уаттара (Дэвид Брукс, 70'), Дин Хейзен, Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт (Энес Унал, 70'), Эванилсон (Филип Биллинг, 82') Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Эшли Янг, Йеспер Линдстрём (Нэйтан Паттерсон, 46'), Абдулайе Дукуре, Идрисса Гана Гейе (Бету, 81'), Орел Мангала (Харрисон Армстронг, 46'), Илиман Ндиайе, Армандо Броя (Доминик Калверт-Льюин, 32') Предупреждения: Джеррэд Брэнтуэйт (2'), Абдулайе Дукуре (83'), Тайлер Адамс (89'), Дэвид Брукс (90 + 4')

«Борнмут» располагается на 7-й позиции в АПЛ с 33 баллами, а «Эвертон» — на 16-й строчке (17).