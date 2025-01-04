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    Артета: Мы должны были дважды взять АПЛ

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о борьбе своей команды за чемпионство английской Премьер-лиги в последних сезонах.

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
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    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    «Чему научился за последние 2 сезона? То, что всегда можно сделать лучше и всегда можно совершенствоваться. С такими показателями обычно побеждают, мы должны были дважды взять АПЛ.

    Реальность такова, что мы этого не сделали, поэтому у нас больше мотивации, больше желания, больше энтузиазма. Можем ли мы посмотреть на нашу команду и сказать, что мы можем стать лучше? Мой ответ: да, в каждом параметре. Так что давайте сделаем это, — сказал Артета Sky Sports.

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