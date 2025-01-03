«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут обменяться игроками

Руководстворассматривает возможность подписания нападающего. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что боссы «красных дьяволов» готовы предложить нападающего Джошуа Зиркзе в обмен на Влаховича. К тому же, главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта уже работал с нидерландским форвардом в «Болонье».

В нынешнем сезоне Влахович провел за «старую синьору» 16 матчей в рамках Серии А, забил 7 голов и сделал голевую передачу.

Зиркзе принял участие за «Манчестер Юнайтед» в 19-и встречах в английской Премьер-лиге, забил 3 гола и сделал голевую передачу.