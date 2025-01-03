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    «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут обменяться игроками

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    Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает журналист Энрико Камелио.

    Душан Влахович — нападающий «Ювентуса»
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    Душан Влахович — нападающий «Ювентуса»

    Стало известно, что боссы «красных дьяволов» готовы предложить нападающего Джошуа Зиркзе в обмен на Влаховича. К тому же, главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта уже работал с нидерландским форвардом в «Болонье».

    В нынешнем сезоне Влахович провел за «старую синьору» 16 матчей в рамках Серии А, забил 7 голов и сделал голевую передачу.

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    • Зиркзе принял участие за «Манчестер Юнайтед» в 19-и встречах в английской Премьер-лиге, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

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