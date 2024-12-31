Серия А. В итальянском чемпионате двоевластие

«Аталанта» потеряла очки и позволила «Наполи» догнать себя в турнирной таблице. «Интер» сократил отставание от лидера до минимума. Остальные топ-клубы Серии А сыграли вничью в отчетном туре.

Изменения в турнирной таблице

В чемпионате Италии произошли незначительные изменения. В основном они коснулись нижней части турнирной таблицы. «Торино» и «Эмполи» поменялись местами,

расположившись на 11 и 12 строчках.

Календарь и таблица Серии А

«Лечче» потерял три строчки, опустившись с 14 на 17 место. Улучшили положение в итальянском первенстве три команды, поднявшись на одну ступеньку: «Парма» занимает 14 место, «Комо» — 15, а «Верона» — 16.

Интрига возвращается

По итогам матчей 18 тура вернулась интрига в битве за Скудетто, дело в том, что лидер итальянского чемпионата «Аталанта» потеряла очки. «Королева провинциалов» сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

Таким образом «Аталанта» набрала 41 очко, но сохранила за собой первое место. Осечкой лидера воспользовались «Наполи» и «Интер», которые одержали победы в 18 туре.

«Наполи» — «Венеция» globallookpress.com

«Наполи» оказался сильнее «Венеции» (1:0), единственный и победный гол на 79-й минуте забил Джакомо Распадори. После победы неаполитанцы набрали 41 балл.

На третьей строчке Серии А расположился «Интер», аккумулировав 40 пунктов. «Россонери» добились крупной победы над «Кальяри» (3:0). В составе миланского клуба по голу забили Алессандро Бастони, Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу.

Выступление топ-клубов

Топ-4 итальянской Серии А замыкает «Лацио», который смог отобрать очки у лидера «Аталанты». Римский клуб набрал 35 очков.

Дальше в турнирной таблице расположились «Фиорентина» (5 место) и «Ювентус» (6 место), которые сыграли между собой вничью в минувшем туре (2:2). Оба клуба в итоге набрали по 32 пункта.

27 баллов аккумулировал «Милан», расположившись на 8 строчке. «Россонери» сыграли вничью с «Ромой» (1:1), римский коллектив в свою очередь занимает 10 строчку, заработав 20 очков.

Тур № 19

Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут 4 и 5 января 2025.

В центральном матче сразятся «Фиорентина» и «Наполи», игра запланирована на субботу, 4 января. В воскресенье, 5 января состоится игра между «Ромой» и «Лацио».

Прогнозы и ставки на Серию А

19 тур итальянской Серии А пройдет в усеченном формате. Остальные поединки пройдут после новогодних праздников. На 14 января запланированы матчи: «Комо» — «Милан», «Аталанта» — «Ювентус». 15 января состоится игра между «Интером» и «Болоньей».