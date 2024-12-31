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    Невилл высказался о замене Зиркзе в первом тайме матча «МЮ» — «Ньюкасл»

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о ранней замене нападающего команды Джошуа Зиркзе в 1-м тайме матча против «Ньюкасла» (0:2).

    Джошуа Зиркзе — нападающий «Манчестер Юнайтед»
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    Джошуа Зиркзе — нападающий «Манчестер Юнайтед»

    «Мне на самом деле жаль Джошуа Зиркзе. Его купили за большие деньги, но в нём есть человек. По сути, его освистывали собственные фанаты.

    Он не был хорош, но все они были плохи. Вы наблюдаете за худшей командой в этой "весовой категории" в стране», — приводит слова Невилла Euro Foot.

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    • Напомним, что фанаты «Манчестер Юнайтед» освистали Джошуа Зиркзе во время замены. «Красные дьяволы» проиграли уже 3 матча подряд в рамках английской Премьер-лиги.

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