Невилл высказался о замене Зиркзе в первом тайме матча «МЮ» — «Ньюкасл»

Экс-футболистподелился мнением о ранней замене нападающего командыв 1-м тайме матча против(0:2).

«Мне на самом деле жаль Джошуа Зиркзе. Его купили за большие деньги, но в нём есть человек. По сути, его освистывали собственные фанаты.

Он не был хорош, но все они были плохи. Вы наблюдаете за худшей командой в этой "весовой категории" в стране», — приводит слова Невилла Euro Foot.

Напомним, что фанаты «Манчестер Юнайтед» освистали Джошуа Зиркзе во время замены. «Красные дьяволы» проиграли уже 3 матча подряд в рамках английской Премьер-лиги.