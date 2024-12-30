Фонсека покинул пост главного тренера «Милана»

Португалецсообщил о своем уходе с поста главного тренера итальянского «Милана».

После ничьей с «Ромой» (1:1) в 18-м туре Серии А специалист подтвердил, что руководство клуба объявило ему о расставании.

«Это правда, я уехал из Милана. Такова жизнь. Моя совесть чиста, потому что я сделал всё, что мог», — приводит Football Italia слова Фонсеки, который возглавлял миланский клуб с лета 2024 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером «Милана» станет другой португальский специалист — Сержиу Консейсау, который возглавит клуб 30 декабря, заключив соглашение до 2026 года.

49-летний Консейсау возглавлял «Порту» с 2017 года, привёл клуб к трём чемпионским титулам и дважды выводил его в плей-офф Лиги чемпионов — в 1/8 финала в сезоне-2023/24 и в 1/4 финала в сезоне-2021/22.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей и отстает от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на 14 очков, имея игру в запасе.