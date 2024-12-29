Каррагер: «Челси» не совсем готов стать чемпионом

Экс-футболистоценил работу главного тренерав нынешнем сезоне.

«Энцо Мареска проделал отличную работу в "Челси" в этом сезоне. Я не был уверен, когда прошлым летом клуб решил отказаться от услуг Маурисио Почеттино, но они назначили тренера с определённым профилем, и Мареска сплотил команду.

При этом я согласен с ним в том, что "Челси" не совсем готов стать чемпионом. Им нужен ещё один вратарь и центральный полузащитник, прежде чем они смогут пройти всю дистанцию», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

«Челси» занимает 3-е место в таблице английской Премьер-лиги с 35-ю очками в активе после 18-и туров, отставая от 1-й строчки на 7 баллов.