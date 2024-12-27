Феликс может перейти в топ-клуб турецкой Суперлиги

Жоау Феликс Фото: globallookpress.com
По информации Fotomac, серьезный интерес к португальскому футболисту проявляет «Фенербахче».
Источник утверждает, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью лично убеждает Феликса принять предложение стамбульского клуба.
Также отмечается, что «Фенербахче» интересует, прежде всего, вариант с арендой 25-летнего игрока.
Transfermarkt оценивает стоимость Феликса в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ девять матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет подписать звезду «Манчестер Сити».