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    Феликс может перейти в топ-клуб турецкой Суперлиги

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    Атакующий полузащитник «Челси» Жоау Феликс в январе может покинуть команду.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    По информации Fotomac, серьезный интерес к португальскому футболисту проявляет «Фенербахче».

    Источник утверждает, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью лично убеждает Феликса принять предложение стамбульского клуба.

    Также отмечается, что «Фенербахче» интересует, прежде всего, вариант с арендой 25-летнего игрока.

    Transfermarkt оценивает стоимость Феликса в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ девять матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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