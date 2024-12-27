Эмери — об игре с «Ньюкаслом»: Удаление очень сильно повлияло на результат

Главный тренер «Астон Виллы»подвел итоги матча против «Ньюкасла» (0:3) в 18-м туре АПЛ.

«На своем стадионе "Ньюкасл" очень силен, к тому же в матч вмешались обстоятельства, которые сыграли ключевую роль в результате. Красная карточка Дурану? Я всегда поддерживал ВАР, но его нужно использовать.

Главный арбитр очень быстро принял решение показать красную карточку, не нужно спешить, можно посмотреть повтор и принять правильное решение. Удаление фактически убивает игру, всё полностью меняется», — цитирует Эмери BBC.

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После этой победы «Ньюкасл» поднялся на пятое место с 29 очками. «Астон Вилла» теперь девятая, но «сороки» оторвались всего на одно очко.