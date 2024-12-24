Наумов: Перехвалить Батракова можно, но если у него есть стержень, то он на это не поддастся

Бывший президентвысказался об игре хавбека московского клуба

«Не слишком ли много авансов Батракову дают? Не перехвалить бы его? Да, перехвалить — это большая опасность, тем более, в последние пару-тройку игр он особо не блистал. Но я это связываю с усталостью и моральной, наверное, и физиологической, и физической. А то, что на него давят, это, конечно, очень сильно мешает. Потому что когда так хвалят, тогда каждую игру от него ждут каких-нибудь чудес, а молодой игрок на это неспособен, к сожалению, у него бывают и провалы, и плохие игры, и хорошие. Поэтому да, я опасаюсь, чтобы его не перехвалили. Уж очень много авансов.

Как правило, второй сезон всё показывает, вот во второй сезон посмотрим, как он будет выглядеть, опустится планка или, наоборот, вырастет, или останется на том же уровне, тогда мы уже можем определять, какая это звезда растет, а пока я думаю, что немножко преждевременны все эти авансы, это, конечно, приятно, и мне, например, приятно как болельщику "Локомотива", и всем, но вы правы, так, наверное, можно перехвалить. Посмотрим, как будет следующий этап чемпионата, и самое главное — следующий сезон, как он будет себя показывать.

Лишь бы не пропал Батраков с радаров, как у нас часто бывает? Да, так частенько, к сожалению, бывает. Помните, вот, например, Давыдов в "Спартаке" был. Его называли "русский Месси", так расхваливали, и так не заиграл толком. И Пиняев как первое время после стажировок в Манчестере говорили, что это суперзвезда, а сейчас он немного сдал, сейчас мы видим, что это обычный игрок, хороший, но явно не супер. Поэтому перехвалить вполне можно Батракова, но будем надеяться, что у него есть характер, стержень, если он есть, то он на это не поддастся», — приводит слова Наумова «ВсеПроСпорт».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне Батраков провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.