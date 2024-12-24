Гакпо — о Салахе: То, чему мы все являемся свидетелями, — это нечто особенное

Нападающий английскоговысказался о своем партнере по команде

«Я не знаю, что сказать! То, чему мы все являемся свидетелями, — это нечто особенное. Количество забитых им голов, а также результативных передач, которые он отдает, то, как он ведет игру, как он ставит других атакующих игроков или полузащитников, таких как я, в положение, когда они могут забивать и быть опасными, — всё это говорит о высоком уровне.

Я надеюсь, что и для нас, и для него он сможет продолжать в том же духе еще долгое время. Нам очень повезло, что он у нас есть, и мы гордимся тем, что можем быть его товарищами по команде и стараться сделать его лучше. И он тоже старается сделать нас лучше», — приводит слова Гакпо официальный сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

В этом сезоне на счету Салаха 24 матча, 18 голов и 15 ассистов.