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    Гакпо — о Салахе: То, чему мы все являемся свидетелями, — это нечто особенное

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    Нападающий английского «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о своем партнере по команде Мохамеде Салахе.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Я не знаю, что сказать! То, чему мы все являемся свидетелями, — это нечто особенное. Количество забитых им голов, а также результативных передач, которые он отдает, то, как он ведет игру, как он ставит других атакующих игроков или полузащитников, таких как я, в положение, когда они могут забивать и быть опасными, — всё это говорит о высоком уровне.

    Я надеюсь, что и для нас, и для него он сможет продолжать в том же духе еще долгое время. Нам очень повезло, что он у нас есть, и мы гордимся тем, что можем быть его товарищами по команде и стараться сделать его лучше. И он тоже старается сделать нас лучше», — приводит слова Гакпо официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом сезоне на счету Салаха 24 матча, 18 голов и 15 ассистов.

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