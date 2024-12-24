Дисаси может перебраться в «Ювентус»

Центральный защитник «Челси»попал на радары туринского, сообщает Calciomercato.web.

«Старая синьора» нуждается в качественном центральном защитнике после тяжелой травмы Бремера и 26-летний француз по мнению руководства итальянского клуба станет полноценной заменой.

В этом сезоне Дисаси является игроком ротации в «Челси», но Энцо Мареска не хочет отпускать защитника, так как выбыл из строя основной футболист на его позиции Уэсли Фофана.

За «Челси» Дисаси играет с лета 2023 года после перехода из «Монако». Его трансфер оценивается в 30 млн евро. В этом сезоне защитник сыграл 14 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.