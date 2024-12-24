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    Дисаси может перебраться в «Ювентус»

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    Центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси попал на радары туринского «Ювентуса», сообщает Calciomercato.web.

    Аксель Дисаси
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    Аксель Дисаси

    «Старая синьора» нуждается в качественном центральном защитнике после тяжелой травмы Бремера и 26-летний француз по мнению руководства итальянского клуба станет полноценной заменой.

    В этом сезоне Дисаси является игроком ротации в «Челси», но Энцо Мареска не хочет отпускать защитника, так как выбыл из строя основной футболист на его позиции Уэсли Фофана.

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    • За «Челси» Дисаси играет с лета 2023 года после перехода из «Монако». Его трансфер оценивается в 30 млн евро. В этом сезоне защитник сыграл 14 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.

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