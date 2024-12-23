Источник: «Ман Сити» намерен серьезно перетряхнуть состав

Последние неудачи вынуждаютначать масштабные изменения в составе, сообщает Daily Record со ссылкой на испанского аналитика Гильеме Балаге.

Они начнутся в зимнее трансферное окно и продлятся после окончания сезона. Планируется, что команду покинут 5-6 футболистов основного состава, а на их место придут голодные и талантливые молодые игроки.

В первую очередь, «Ман Сити» необходимо укрепить среднюю линию. Основными претендентами на усиление в этом амплуа являются Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Бруну Гимарайнш («Ньюкасл»).

Также рассматривается кандидатура голкипера Микеле Ди Грегорио из «Ювентуса».

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Манчестер Сити» идет только седьмым в АПЛ с 27 очками.