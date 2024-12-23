ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра АндрееваМирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10
    Все новости спорта

    Источник: «Ман Сити» намерен серьезно перетряхнуть состав

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Последние неудачи вынуждают «Манчестер Сити» начать масштабные изменения в составе, сообщает Daily Record со ссылкой на испанского аналитика Гильеме Балаге.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    Они начнутся в зимнее трансферное окно и продлятся после окончания сезона. Планируется, что команду покинут 5-6 футболистов основного состава, а на их место придут голодные и талантливые молодые игроки.

    В первую очередь, «Ман Сити» необходимо укрепить среднюю линию. Основными претендентами на усиление в этом амплуа являются Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Бруну Гимарайнш («Ньюкасл»).

    Также рассматривается кандидатура голкипера Микеле Ди Грегорио из «Ювентуса».

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас «Манчестер Сити» идет только седьмым в АПЛ с 27 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» уничтожит своего соперника?
  • «Интер» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Бенфика» разгромить «Эшторил»?
  • «Бенфика» — «Эшторил». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Барыс» избежит крупного поражения на домашнем льду
  • «Барыс» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Завтра в 21:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ОАЭ — Кувейт
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лада — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры