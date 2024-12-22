Ривалдо: Мбаппе будет выделяться и много забивать за «Реал»

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Мбаппе было трудно на старте, однако я всегда верил, что он добьется успеха в "Реале". Килиан будет выделяться и много забивать. У него хватает таланта, чтобы считаться одним из лучших в мире и выступать за "сливочных".
На адаптацию требуется некоторое время, но я уверен, что после этого он станет лидером команды и фаворитом на Золотой мяч», — цитирует Ривалдо Diario Sport.
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В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 15 матчей и девять точных ударов.