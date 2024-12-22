ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон Фьюри против Александра УсикаТретьего боя не будет. Усик снова разобрал Фьюри и подтвердил статус лучшего тяжеловеса
    Все новости спорта

    Ривалдо: Мбаппе будет выделяться и много забивать за «Реал»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо высказался об игре Килиана Мбаппе за «Реал».

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «Мбаппе было трудно на старте, однако я всегда верил, что он добьется успеха в "Реале". Килиан будет выделяться и много забивать. У него хватает таланта, чтобы считаться одним из лучших в мире и выступать за "сливочных".

    На адаптацию требуется некоторое время, но я уверен, что после этого он станет лидером команды и фаворитом на Золотой мяч», — цитирует Ривалдо Diario Sport.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 15 матчей и девять точных ударов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» не сможет обыграть «Тоттенхэм»?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Челси» придется тяжело в этом матче
  • «Эвертон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Ждем разухабистого матча
  • «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аталанта — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монца — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры