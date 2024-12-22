Ривалдо: Мбаппе будет выделяться и много забивать за «Реал»

Известный в прошлом бразильский футболиствысказался об игреза

«Мбаппе было трудно на старте, однако я всегда верил, что он добьется успеха в "Реале". Килиан будет выделяться и много забивать. У него хватает таланта, чтобы считаться одним из лучших в мире и выступать за "сливочных".

На адаптацию требуется некоторое время, но я уверен, что после этого он станет лидером команды и фаворитом на Золотой мяч», — цитирует Ривалдо Diario Sport.

Календарь и таблица испанской Примеры

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 15 матчей и девять точных ударов.