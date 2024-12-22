22 декабря в Бергамоприметв рамках матча 17-го тура итальянской Серии А. Начало встречи в 20:00 по мск.

«Аталанта» продолжает свою победную серию в итальянских турнирах. После побед над «Миланом» и «Ромой» бергамаски снова выиграли в Серии А, одолев всухую «Кальяри» (1:0). В 1/8 Кубка Италии хозяева разгромили 6:1 «Чезену». Так что после относительно просты матчей «Аталанта» должна быть свежей. Победа вернет ей лидерство в таблице. У нее 37 очков, у «Наполи» 38.

«Эмполи» идет в середине таблицы с 19 очками на счету. Команда смогла выиграть только один матча из пяти в турнире. Речь идет о разгроме «Вероны» 4:1. Однако уже в следующем туре гости потерпели поражение от «Торино» 0:1. Ранее команда крупно проиграла «Милану» (0:3), находящемуся не в лучшей форме.

Прогнозы и ставки

По идее «Аталанта» должна без проблем набрать 3 очка. Она выиграла 4 последних очных встречи с «Эмполи».

Букмекеры того же мнения: 1.32 они дают на победу «Аталанты», 5.80 — на ничью, 9.80 — на победу «Эмполи».

Эксперты LiveSport.Ru пророчат «Эмполи» крупное поражение. Ставки можно узнать в прогнозе.

пророчат «Эмполи» крупное поражение. Ставки можно узнать в прогнозе. Прогноз от ИИ: «Аталанта» разгромит «Эмполи» со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Эмполи» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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