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    «Эмполи» не избежит разгрома в Бергамо

    «Аталанта» — «Эмполи». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 22 декабря 2024 года

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    «Аталанта»
    22 декабря в 17-м туре итальянской Серии А «Аталанта» в Бергамо сыграет против «Эмполи». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 20:00 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Кубок
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: Команда из города Бергамо с 37 набранными очками находится во главе турнирной таблице, опережая второй «Наполи» на два очка, и третьей «Интер» — на три, но у миланцев есть игра в запасе.

    «Аталанта» выиграла 12 игр из 16 проведенных, расписала одну мировую и потерпела три фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 39:17.

    Аталанта — Эмполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «боги» в родных стенах разгромили «Чезену» из Серии Б со счетом 6:1 в рамках Кубка Италии. В последней игре чемпионата страны они в гостях минимально выиграли у «Кальяри» 1:0, а немногим ранее уступили мадридскому «Реалу» на своем поле 2:3 в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: Джанлука Скамакка травмирован, а Мартен Де Рон — дисквалифицирован.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Аталанта» в чемпионате Италии вышла победителем из своих 11 предыдущих встреч. причем семь викторий были добыты с разницей в два и более мячей. Последний раз в Серии А «черно-синие» теряли очки аж в конце сентября. Всего же за 17 поединков с учетом всех турниров команда теряла очки только в трех случаях, раз уступив и дважды сыграв вничью.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: Тосканская команда с 19 пунктами разместилась на десятой строке в таблице, опережая на пять баллов зону вылета.

    «Эмполи» выиграл четыре поединка из 16 проведенных, пять игр проиграл и расписал семь мировых исходов, разница мячей составляет 14:16.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В двух их трех предыдущих турах чемпионата Италии «синие» раз победили, одолев в гостях «Верону» со счетом 4:1, а также дважды уступали, потерпев фиаско «Милана» 0:3 на выезде и на своем поле от «Торино» 0:1 в прошлом туре.

    Не сыграют: Саба Сазонов, Николас Хаас, Якопо Фаццини и Федерико Бранколини — вне игры.

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    Состояние команды: «Эмполи» в шести своих предыдущих встречах во всех соревнованиях смог отпраздновать только одну викторию, три матча еще за это время коллектив свел вничью и потерпел два поражений, которые пришлись на три предыдущих поединка команды. И стоит отметить тот факт, что тосканцы на выезде набрали больше очков, чем дома, проиграв лишь дважды за семь игр при двух победах и трех ничьих.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» выиграла у «Эмполи» в четырех предыдущих очных матчах

    • В прошлом сезоне команда из Бергамо выиграла 2:0 и 3:0

    • «Эмполи» обыграл «Аталанту» лишь раз за минувшие шесть очных игр

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Аталанту» букмекеры дают коэффициент 1.31. Ничья оценена в 5.40, а победа «Эмполи» оценена в 10.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.84 соответственно.

    Прогноз: Здесь все указывает на уверенный выигрыш «Аталанты», у которой отличная серия в чемпионата, да и против «Эмполи» она играет великолепно.

    Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» с форой (-2) за 2.45.

    Прогноз: И также еще рискнем здесь спрогнозировать точный счет, а именно — 3:0.

    Ставка: «Аталанта» победит со счетом 3:0 за 7.80.

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    «Аталанта» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. «Эмполи» не избежит разгрома в Бергамо
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