Аталанта
Эмполи
«Аталанта»
Турнирное положение: Команда из города Бергамо с 37 набранными очками находится во главе турнирной таблице, опережая второй «Наполи» на два очка, и третьей «Интер» — на три, но у миланцев есть игра в запасе.
«Аталанта» выиграла 12 игр из 16 проведенных, расписала одну мировую и потерпела три фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 39:17.
Аталанта — Эмполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад «боги» в родных стенах разгромили «Чезену» из Серии Б со счетом 6:1 в рамках Кубка Италии. В последней игре чемпионата страны они в гостях минимально выиграли у «Кальяри» 1:0, а немногим ранее уступили мадридскому «Реалу» на своем поле 2:3 в Лиге чемпионов.
Не сыграют: Джанлука Скамакка травмирован, а Мартен Де Рон — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Аталанта» в чемпионате Италии вышла победителем из своих 11 предыдущих встреч. причем семь викторий были добыты с разницей в два и более мячей. Последний раз в Серии А «черно-синие» теряли очки аж в конце сентября. Всего же за 17 поединков с учетом всех турниров команда теряла очки только в трех случаях, раз уступив и дважды сыграв вничью.
«Эмполи»
Турнирное положение: Тосканская команда с 19 пунктами разместилась на десятой строке в таблице, опережая на пять баллов зону вылета.
«Эмполи» выиграл четыре поединка из 16 проведенных, пять игр проиграл и расписал семь мировых исходов, разница мячей составляет 14:16.
Последние матчи: В двух их трех предыдущих турах чемпионата Италии «синие» раз победили, одолев в гостях «Верону» со счетом 4:1, а также дважды уступали, потерпев фиаско «Милана» 0:3 на выезде и на своем поле от «Торино» 0:1 в прошлом туре.
Не сыграют: Саба Сазонов, Николас Хаас, Якопо Фаццини и Федерико Бранколини — вне игры.
Состояние команды: «Эмполи» в шести своих предыдущих встречах во всех соревнованиях смог отпраздновать только одну викторию, три матча еще за это время коллектив свел вничью и потерпел два поражений, которые пришлись на три предыдущих поединка команды. И стоит отметить тот факт, что тосканцы на выезде набрали больше очков, чем дома, проиграв лишь дважды за семь игр при двух победах и трех ничьих.
Статистика для ставок
- «Аталанта» выиграла у «Эмполи» в четырех предыдущих очных матчах
- В прошлом сезоне команда из Бергамо выиграла 2:0 и 3:0
- «Эмполи» обыграл «Аталанту» лишь раз за минувшие шесть очных игр
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Аталанту» букмекеры дают коэффициент 1.31. Ничья оценена в 5.40, а победа «Эмполи» оценена в 10.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.84 соответственно.
- 3.80Барселона — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80Кристал Пэлас — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.00Лечче — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Здесь все указывает на уверенный выигрыш «Аталанты», у которой отличная серия в чемпионата, да и против «Эмполи» она играет великолепно.
Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» с форой (-2) за 2.45.
Прогноз: И также еще рискнем здесь спрогнозировать точный счет, а именно — 3:0.
Ставка: «Аталанта» победит со счетом 3:0 за 7.80.